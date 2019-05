Para relançar tênis, marca monta pista de patinação na Avenida Paulista

16/05/2019 | 11:56



Uma pista de patinação foi montada na Avenida Paulista, perto da estação Consolação do metrô, como parte do relançamento de um tênis da Reebok. O modelo Aztrek '93 resgata os clássicos da marca dos anos 1990 e chega com estilo retrô esportivo, sola mais grossa e detalhes em cores vibrantes.

Para chamar a atenção do público e proporcionar um momento de diversão, a pista foi instalada a céu aberto em frente ao Shopping Center 3, localizado na Avenida Paulista, 2.064, na área central da capital.

O espaço fica aberto ao público até o próximo domingo, 19, e a atividade é gratuita. Aulas de patinação, também gratuitas, ocorrem no local para quem não está familiarizado em andar sobre quatro rodas. Os patins serão feitos de tênis clássicos da Reebok, adaptados apenas para a ação, e não estarão à venda.

Além da pista, o espaço conta com uma máquina de fliperama e uma lojinha pop-up da marca. Tudo será animado por um DJ com músicas clássicas dos anos 1990.

Serviço

Pista de patinação com aulas gratuitas

Local: Shopping Center 3 - Avenida Paulista, 2.064 - Cerqueira César

Data: até 19 de maio de 2019

Horário: das 10h às 22h

Aulas de patinação: De segunda a sexta-feira: das 11h às 12h e das 17h às 18h; nos finais de semana: das 10h às 11 e das 18h às 19h.