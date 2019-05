Legislativo sem divisas

Do Diário do Grande ABC



16/05/2019 | 11:30



A manutenção do monotrilho como modal para a Linha 18-Bronze do Metrô, que ligará o Grande ABC à Capital, é assunto obrigatório nas páginas deste Diário há quase dois meses. Neste período, muitas foram as vozes que se manifestaram em favor da causa e contra a possibilidade da troca por sistema que, na essência, se trata de corredor de ônibus, embora com a sofisticada denominação de BRT.

Vários foram os setores cujos representantes se posicionaram pelo transporte sobre trilho. Todos citando as vantagens do sistema, como a criação de empregos, incentivo à indústria e comércio, facilidades para chegar a instituições de ensino, a eventos culturais ou esportivos.

Manifestações que, somadas, têm como objetivo mostrar ao governador João Doria e ao secretário de Transportes, Alexandre Baldy, que a população do Grande ABC fez a sua escolha e espera que essa vontade seja levada em conta. Já que no próximo mês eles deverão divulgar se os veículos que irão transportar os cidadãos do Grande ABC vão circular em trilho ou no asfalto.

Agora, a mobilização pelo Metrô ganha reforços de primeira grandeza. As câmaras da região, juntas, sem a barreira das siglas partidárias, unidas em comissão regional. O presidente da casa de leis andreense, Pedrinho Botaro, acolheu ideia do vereador Fábio Lopes e deu o start na iniciativa, que chegou ao Legislativo de Diadema, onde Marcos Michels e Companheiro Sérgio foram escolhidos como representantes da cidade, e em São Bernardo, em que o presidente Ramon Ramos definirá até amanhã quem serão os integrantes.

Sem contar São Caetano, que na última semana teve requerimento que pede a manutenção do monotrilho aprovado. Suely Nogueira foi a autora e todos os demais integrantes do Legislativo subscreveram o documento.

A união dos parlamentares por tema tão importante é um sinal salutar de maturidade e exemplo a ser seguido em outras demandas regionais.