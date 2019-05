Taxas de juros futuros sobem antes de leilão do Tesouro e com cautela política

16/05/2019 | 10:15



Os juros futuros operam em alta moderada na manhã desta quinta-feira, 16, e com liquidez reduzida, antes do leilão de títulos do Tesouro e tendo como pano de fundo a cautela com o cenário político, após as manifestações nas ruas de todo o País contra os cortes de 30% na educação. A melhora do humor no exterior ajuda a amenizar o movimento.

O mercado também monitora o desenrolar de denúncias contra o senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ). Nesta quarta-feira, 15, foi revelado que o Ministério Público do Rio identificou indícios de lavagem de dinheiro nas transações imobiliárias feitas pelo filho do presidente Jair Bolsonaro durante seu mandato como deputado na Assembleia Legislativa fluminense (Alerj).

Às 9h33 desta quinta-feira, a taxa do contrato interfinanceiro (DI) para janeiro de 2021 estava em 6,86%, na mínima, de 6,84% no ajuste de quarta-feira. O DI para janeiro de 2023 exibia 8,06%, de 8,00%, enquanto o vencimento para janeiro de 2025 estava em 8,65%, de 8,61% no ajuste anterior.