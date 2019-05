No Top Chef Brasil, Maíra Knox solta muita farpa e ataca participantes

16/05/2019 | 10:09



Aguenta coração! O Top Chef Brasil chegou à metade da competição e foi pura adrenalina! Na última quarta-feira, dia 15, vimos os concorrentes participarem da tão esperada batalha de restaurantes e ela rendeu muito bafafá!

Na proposta, que substituiu a Prova de Fogo e o Desafio da Eliminação, os participantes tiveram que se dividir em duas equipes de cinco pessoas para montar do zero um restaurante no prazo de 24 horas! No desafio, eles tinham que preparar um menu com duas entradas, dois pratos principais e uma sobremesa, e precisavam pensar nos itens de decoração do local, assim como também deveriam criar o nome e o conceito do negócio. Complexo, né?

Apesar da dificuldade da prova, um ponto que chamou muita a atenção foram as farpas protagonizadas por Maíra Knox! Ela ficou brava por ter sido escolhida como maitre - quem recepciona os clientes - e também não ficou feliz com a composição de seu time:

- Hey, vou para o rock and roll! Um que tem mania de perseguição, que acha que todo mundo está sempre tramando contra ele, que é o Tony [Antonio Filho]; Thiago [Cerqueira], que não gosta de trabalhar em grupo;[Alex] Sotero, que tem várias ideias e mistura tudo ao mesmo tempo e Marcus [Santander], que é super mal humorado e solta várias pérolas machistas desde que o programa começou.

Sobrando até para a equipe adversária, juntamente de Marcus ela ainda arrumou uma pequena confusão com dois membros da equipe, Sheilla Furman e Gabriel Vidolin, por conta da escolha de um tapete, assim como reclamou da falta de organização do líder de sua equipe, Sotero, durante o preparo dos pratos!

Todo o clima tenso que ela e seu time amarelo tiveram parece ter influenciado no resultado, já que, quem ganhou o desafio foi o time azul! No final, Sotero e Tony foram considerados os que tiveram o pior desempenho e quem deixou a competição foi Antonio.

E aí, o que você acha da disputa? O que será que o próximo episódio promete?