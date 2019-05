Filho pode fazer com que príncipe Harry se reaproxima do irmão, príncipe William

16/05/2019 | 09:09



O distanciamento de príncipe Harry e do príncipe William, filhos do príncipe Charles e da falecida princesa Diana, está prestes a acabar. De acordo com a People, os irmãos estariam se reaproximando por um motivo bastante especial: o nascimento de Archie Harrison, primeiro filho do duque de Sussex com Meghan Markle.

- William e Harry vão querer que seus filhos conheçam seus primos e façam coisas juntos, então eles vão trabalhar duro para que o relacionamento entre eles melhore. Os irmãos terão um tipo diferente de relacionamento a partir de agora e seguirão em frente, afirmou uma fonte à publicação.

Nos últimos meses, especulou-se diversas vezes sobre a tensão entre os irmãos, que teriam se afastado por causa da rivalidade entre suas esposas, Kate Middleton e Meghan Markle. Alguns indícios, como a divisão dos escritórios dos irmãos, a mudança de residência de Meghan e Harry e o fato dos recém-casados terem ganhado sua própria página no Instagram, só reforçaram que o distanciamento entre os irmãos é mesmo real.

No entanto, o nascimento de Archie estaria amenizando a situação complicada e o pronunciamento do príncipe William sobre a chegada do sobrinho foi visto com bons olhos por Meghan Markle e pelo príncipe Harry, que entenderam a declaração como uma forma de tranquilizar o relacionamento do quarteto.

Ao longo dos últimos meses, desde o casamento de Harry com Markle em maio do ano passado foram noticiadas tensões crescentes entre eles e o casal composto por William e a esposa, a também duquesa Kate Middleton. A rivalidade chegou a ponto de exigir a intervenção do Príncipe Charles, que obrigou o quarteto a chegar em conjunto durante a missa de Natal da Família Real no final de 2018.

O informante da revista ainda afirmou que apesar das divergências entre os irmãos, eles serão sempre uma família e isso fará com que eles se apoiem sempre, independente de qualquer coisa:

- Não há qualquer dúvida de que eles estarão 100% um para o outro e apoiarão um ao outro quando for importante. Talvez eles voltem a se relacionar um pouco mais tarde. É uma outra etapa do amadurecimento. Às vezes você precisa se afastar para depois voltar, concluiu a fonte.