16/05/2019 | 08:51



A prefeitura de Araras, município do interior de São Paulo, decretou situação de emergência nesta quarta-feira, 15, depois de registrar 236 casos positivos de dengue. Em apenas uma semana, 44 pessoas tiveram a doença. Agora já são dez cidades em emergência por epidemia no interior paulista. Somam-se Bauru, Votuporanga, Agudos, Bernardino de Campos, Matão, Andradina, Paraguaçu Paulista, Borborema e São João da Boa Vista. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.