Brook Lopez se destaca e Bucks vencem Raptors no 1º jogo da final do Leste

16/05/2019 | 08:46



Melhor time da temporada regular da NBA, o Milwaukee Bucks sofreu mais do que esperava para superar o Toronto Raptors no primeiro jogo da final da Conferência Leste da NBA. Contando com o apoio da torcida, os Bucks levaram a melhor pelo placar de 108 a 100 na partida de abertura da série melhor de sete.

Para tanto, contou com um inesperado destaque de Brook Lopez no final da partida. Ele anotou 13 dos seus 29 pontos no último quarto do duelo e foi o cestinha da equipe, ofuscando até Giannis Antetokounmpo, forte candidato a MVP da temporada. Lopez terminou o confronto com um "double-double" por ter registrado ainda 11 rebotes.

Sem o mesmo brilho do companheiro, Antetokounmpo também se destacou com dois dígitos em dois fundamentos. Ele anotou 24 pontos, 14 rebotes e seis assistências. Khris Middleton contribuiu também com um "double-double", de 11 pontos e o mesmo número de rebotes. E Malcolm Brogdon saiu do banco de reservas para marcar 15 pontos.

Com um melhor jogo coletivo, os Bucks acabaram ofuscando a atuação da dupla formada por Kawhi Leonard e Kyle Lowry. O primeiro foi o cestinha da partida, com 31 pontos. Contribuiu ainda com nove rebotes. Lowry terminou o jogo com 30 pontos e oito rebotes. Pascal Siakam, por sua vez, anotou 15 pontos.

A dupla dos Raptors foi decisiva no início do jogo, quando os visitantes dominaram diante das limitações dos Bucks na defesa. O primeiro quarto acabou com vantagem de 11 pontos do time canadense. Os anfitriões passaram a reagir no segundo quarto, mas só brilharam mesmo no último quarto, principalmente graças a Brook Lopez.

Após perder rendimento na reta final do primeiro duelo desta final, os Raptors vão tentar empatar a série na noite de sexta-feira, no segundo jogo contra os Bucks, novamente em Milwaukee.

Antes disso, nesta quinta-feira, o Golden State Warriors e o Portland Trail Blazers voltam à quadra para a sequência da série da final do Oeste. No primeiro jogo, os Warriors venceram em casa. O segundo duelo será novamente na casa do time da Califórnia, em Oakland.