Ford vai dispensar 160 funcionários de unidade em Taubaté

Yara Ferraz

Do Diário do Grande ABC



16/05/2019 | 07:27





A Ford vai dispensar 160 trabalhadores da fábrica de Taubaté, no Interior do Estado. Deste total, 120 funcionários aderiram ao PDV (Programa de Demissão Voluntária), que ficou aberto entre os dias 12 de fevereiro e 30 de abril. Atualmente, a unidade fabril, responsável pela produção de motores e câmbios, mantém 1.300 colaboradores.

A Ford confirmou que o objetivo do PDV era de 160 adesões voluntárias. “O programa atingiu a expectativa da Ford em quase a sua totalidade e a empresa ainda conta com um pequeno excedente a ser ajustado, o qual está sendo tratado individualmente, conforme necessidade de adequação ao programa de produção”, informou por meio de nota enviada ao Diário.

O PDV foi aprovado em fevereiro pelos trabalhadores em assembleia e faz parte de acordo entre a montadora e o Sindmetau (Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté e Região) no TRT (Tribunal Regional do Trabalho), após a demissão de 12 funcionários, o que desencadeou três dias de paralisação das atividades. Na proposta, foi reduzido o número de excedente de mão de obra de 236 para 160 trabalhadores PDV, que incluiu os colaboradores desligados. Para evitar novas dispensas na unidade, a negociação também prevê o congelamento de salários e redução de 10% na jornada com desconto proporcional a partir de junho. (com agências)