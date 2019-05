Dicas financeiras que funcionam de verdade

Idec



16/05/2019 | 07:27



Se a imagem que lhe vem à cabeça quando se fala de poupança é do seu avô juntando economias embaixo do colchão ou das moedinhas que sobram e vão para o cofrinho, chegou a hora de rever seus conceitos! Conquistar o seu dinheiro é importante, mas saber como gastar com qualidade pode evitar muitos problemas no futuro. Temos 14 dicas para te ajudar.

1 – Para começar, é preciso saber que banco gratuito é direito.

Conta bancária livre de tarifas? É verdade esse bilhete! É provável que o seu gerente de banco nunca tenha te contado isso, mas a conta gratuita com serviços essenciais é um direito de todos os brasileiros. Para isso, é só ir pessoalmente até a sua agência e solicitar a troca para conta com tarifa zero.

2 – Fique de olho nas parcelas

Pague contas em dia e não entre no caminho errado da força do pagamento mínimo da fatura do cartão de crédito, cheio de multas e juros. Não faz sentido perder o seu suado dinheiro para o banco apenas por falta de organização, não é mesmo?

3 – Cuidado com as prestações do cartão

Achou que parcelar tudo no cartão de crédito seria boa ideia? Achou errado! Antes de parcelar, pense se parcelas vão durar mais do que você comprou e lembre-se que está assumindo dívida que será paga com dinheiro que você ainda não tem. Por isso, use seu cartão de crédito só quando necessário.

4 – Alterne a troca de artigos pessoais

Se organizar direitinho, todo mundo economiza: que tal trocar de celular só nos anos ímpares e de óculos nos anos pares, por exemplo? Assim você organiza gastos maiores no seu planejamento de longo prazo.

5 – Compare preços e peça descontos

Pesquise preços de diferentes marcas e lojas físicas e virtuais e não perca oportunidade de pechinchar. Quem não sabe o valor não tem como negociar melhor preço. Não se esqueça de sempre perguntar se há desconto no pagamento à vista. Vai que... né?

6 – Adote práticas de escambo

Roupa sobrando e dinheiro faltando? Separe o que você não usa mais e organize um bazar com amigos e amigas para trocar roupas, calçados, livros e outros itens que estão encostados no armário. Essa é uma boa maneira de ter mais estilo no guarda-roupa e mais dinheiro no bolso.

7 – Coma mais verde e vá à feira

Na hora da compra, menos carnes, bebidas e artigos industrializados e mais grãos, frutas, legumes e ovos. Lembre-se que esses alimentos costumam sair mais em conta em feiras, principalmente orgânicos. Alimentação será mais saudável e o bolso agradece.

8 – Se sobrar, congele

Você já se cansou de jogar fora comida? Keep calm e congele! Congelar os alimentos é ótima opção para consumir comida caseira diariamente. Além disso, prepare cardápio da semana antes de ir ao supermercado e compre apenas produtos que irá consumir e na quantidade certa. Sem desperdícios é sempre melhor.

9 – Prefira os planos mais baratos

Chega de passar nervoso na hora de receber a conta do celular. Para isso, existe a opção de contratar o plano de internet fixa e celular mais populares. Além disso, sempre dá para usar o wi-fi daquele espaço público.

10 – Diminua o uso de eletrônicos e eletrodomésticos

Perder a noção do tempo debaixo do chuveiro: tu gosta, não gosta? Mas cuidado, isso pode encarecer e muito a sua conta de energia! Quer economizar na conta de luz? Aposte em lâmpadas econômicas e eficientes e desligue o modo standy-by de equipamentos eletrônicos.

11 – Vá de busão

Prefira o transporte público coletivo para fazer compras, pagamentos e outras atividades e priorize a realização de tarefas cotidianas nas proximidades de sua residência. Isso fará toda diferença no fim do mês e, de quebra, você aproveita para caminhar e se exercitar mais!

12 – Aproveite todos benefícios, descontos e cupons possíveis

Fique de olho nos benefícios oferecidos pelo jornal que você assina, pelo seu banco, seu seguro, sua operadora de celular etc. Empresas costumam oferecer descontos em produtos e serviços e ingressos para atividades culturais.

13 – Prefira medicamentos genéricos

Você sabia que o preço de tabela dos genéricos é 30% menor do que o dos remédios de referência? Em tese, eles são mais baratos porque em seu preço não estão embutidos gastos com propagandas e custos de pesquisa para o desenvolvimento do produto novo.

14 – Entenda que dinheiro parado é dinheiro perdido

Alguém já disse isso para você? Saiba que essa é grande verdade. Deixá-lo parado significa perder poder de compra com o passar do tempo. Crie o hábito de poupar e ter reserva e, sempre que possível, invista e guarde seu dinheiro na poupança. Afinal, nunca se sabe quando pode surgir emergência ou imprevisto. O seu eu do futuro agradece!

É claro que ainda existe infinidade de outras dicas para aproveitar melhor o seu dinheiro. Na campanha Uma Vida Sem Dívidas é Uma Vida Melhor, no site do Idec, você pode encontrar mais opções de economia e investimento.