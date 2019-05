Visconde de Mauá realiza 26ª temporada do pinhão

Da Redação



16/05/2019 | 07:30



Visconde de Mauá, no Rio de Janeiro (distante pouco mais de 300 quilômetros do Grande ABC), realiza a 26ª Temporada do Pinhão. De hoje até domingo, chefs de cozinha vão participar de aulas-show de gastronomia.

O evento reúne 42 restaurantes da região e tem como destaque o concurso gastronômico. Em disputa estarão a melhor entrada, prato principal e sobremesa, sempre tendo como base o pinhão.

O evento contará ainda com degustações, apresentações musicais e um salão dos produtores. Outra atração é o Salão do Pinhão, que reúne obras de arte de artistas da região.

Para incrementar a cultura do pinhão, no domingo os chefs visitarão o bosque das araucárias, onde as mudas foram plantadas pelos chefs no ano passado. O bosque será uma floresta especial no PEPs (Parque Estadual da Pedra Selada), uma área dedicada à araucária. Cada chef terá uma placa com seu nome para identificação das árvores.

Para participação no júri popular, com direito a degustar as provas dos restaurantes concorrentes, é necessário reservar e comprar o passe por R$ 50. Reservas podem ser feitas pelo email do festival (gostocomgosto@uol.combr).

Além dos eventos no parque, todos os restaurantes da cidade estarão funcionando a todo vapor. Outro ponto dedicado à gastronomia é o Sabor da Montanha, com produtores orgânicos e familiares da região e que funcionará ao lado do PEPs, com venda de produtos e degustações.

NO TOPO DO MUNDO - Visconde de Mauá está no alto da Serra da Mantiquira, a 1.600 m de altura. O acesso principal à cidade é pela Rodovia Dutra.

A cidade tem como diferencial a abundância de rios, cachoeiras e piscinas naturais com água limpa e cristalina.

Mauá disponibiliza aos visitantes pousadas, bares, restaurantes e lojas de artesanato. A região é composta por três vilas principais: Visconde de Mauá, Maringá e Maromba.