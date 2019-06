Maria Beatriz Vaccari



22/06/2019 | 09:18

A Antártida é um dos destinos mais exclusivos do mundo. As baixas temperaturas, o acesso difícil e os preços elevados oferecidos por agências de turismo são alguns dos obstáculos que distanciam os viajantes das região. O local abriga alguns dos cenários naturais mais belos do mundo, além de ser lar de uma série de animais selvagens que adoram o frio, como pinguins e focas. Na galeria, veja 50 fotos da Antártida.

Fotos da Antártida