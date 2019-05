Redação



22/05/2019 | 13:18

A 15ª edição da Virada Cultural, em São Paulo, será realizada no próximo final de semana (18 e 19 de maio). O evento traz como novidades as festas Lunática e Santo Forte, que ocorrerão no cruzamento da Avenida Paulista com a Rua Consolação, nas Praça dos Arcos. A Santo Forte abre a noite do dia 18, às 22h. Já a Lunática começa às 2h e se estende até às 6h do dia 19 de maio.

Além das festas, estarão disponíveis 1.200 atividades gratuitas em 250 pontos da capital paulista. Algumas atrações serão 24h na rua e em instituições como Instituto Moreira Salles (IMS), Japan House, Sesc Paulista, Itaú Cultural e no vão do MASP.

O evento também terá mais de 100 postos de alimentação. Ele conta com a participação de 20 bares e restaurantes tradicionais da cidade, como La Casserole, A Casa de Porco, Barouche, Orfeu, Casa da Mortadela, Bar da Dona Onça, Esther Rooftop, Ponto Chic, Ramona e Drosophyla Bar.

Capitais dos estados brasileiros

Na galeria, conheça as capitais dos estados do Brasil: