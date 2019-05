Moscou e São Petersburgo: saiba o que fazer na Rússia

Redação



14/05/2019 | 08:18

Descobrir antigas capitais que guardam tesouros do século 12, visitar Patrimônios Mundiais da Unesco e apreciar obras de arte são algumas das opções de passeios que podem entrar para o roteiro de quem ainda não sabe o que fazer na Rússia. Moscou e São Petersburgo, principais cidades do país, são os destaques da agência de viagens Françatur.

O que fazer na Rússia

Moscou e São Petersburgo

Divulgação Vista da cidade de São Petersburgo

No pacote de seis dias “Moscou a São Petersburgo”, os turistas têm a oportunidade de vivenciar uma cultura diferente, além de experimentar o trajeto de trem-bala entre os dois destinos. O viajante começa pela capital russa, onde permanece por duas noites, e termina em São Petersburgo, com três diárias de hospedagem.

A programação da viagem inclui ícones de Moscou, como a Kremlin, a Praça Vermelha e a colorida Catedral de São Basílio. Já em São Petersburgo, a atração fica por conta do Museu Hermitage e da Catedral de São Isaac, ambas fundada às margens do Rio Neva pelo Czar Pedro, o Grande.

O viajante que optar por esse pacote tem a opção de um café da manhã em estilo buffet nos hotéis.

O Melhor da Rússia

Divulgação Ponto turístico de Moscou

Para quem opta pelo roteiro “O Melhor da Rússia”, São Petersburgo, com seus canais e pontes, é a porta de entrada para conhecer o país. A segunda maior cidade da Rússia tem um Centro histórico e monumentos constituídos como Patrimônio Mundial pela Unesco.

Esse programa também contempla a visita à Fortaleza de São Pedro e São Paulo e uma excursão a Peterhof, residência de verão de Pedro, o Grande, localizada a menos de 30 quilômetros da cidade.

Já em Moscou, capital russa, o viajante conhece a arquitetura das belíssimas estações de metrô. Além de São Petersburgo e Moscou (três noites em cada), o pacote inclui um pernoite em Suzdal e outra em Yaroslavl. Ao lado das cidades de Vladimir, Kostroma e Zagorsk, elas formam o circuito turístico conhecido como Anel de Ouro, chance de explorar o passado medieval do país.

Pelo caminho, estão construções do século 12 declaradas Patrimônios Mundiais pela Unesco, como a Catedral da Natividade da Virgem, em Suzdal, e a Catedral da Assunção e do Portão de Ouro, em Vladimir.

Esse roteiro de nove dias privilegia maravilhas arquitetônicas, especialmente igrejas e residências dos czares, que dominaram o país até 1917, ano da Revolução Russa. Vale destacar que a programação inclui seis refeições, algumas em restaurantes típicos da região.

