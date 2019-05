Testamos: Moto G7 Play pode até ser o “primo pobre” da linha, mas tem o melhor custo-benefício

Bianca Bellucci



14/05/2019 | 08:18

Em fevereiro de 2019, a Motorola colocou no mercado mais uma geração da linha Moto G, com quatro novas opções de smartphone. A equipe do 33Giga já realizou testes com o Moto G7, o Moto G7 Power e o Moto G7 Plus. Agora, é a vez de avaliar o Moto G7 Play.

O celular pode ser considerado o “primo pobre” da coleção. Isso porque tem um design mais desleixado, com bordas grossas ao redor da tela e carcaça sem o bonito metalizado da linha, além de uma memória RAM mais fraca (apenas 2 GB). O processador idêntico aos outros modelos e um conjunto de câmera bem similar, no entanto, fazem com que seja vantajoso apostar no Moto G7 Play. Ah! E você ainda pode economizar até R$ 600 com a escolha.

Raio-X

Nome: Moto G7 Play

Sistema operacional: Android Pie 9.0

Tela: 5,7 polegadas

Armazenamento: 32 GB

Memória RAM: 2 GB

Processador: Octa-Core de 1.8 GHz

Câmeras: 13 megapixels (traseira) e 8 megapixels (frontal)

Dimensões (LxAxP): 7,15 x 14,73 x 7,99 cm

Peso: 149 gramas

O que anima: melhor custo-benefício da linha, bom desempenho em tarefas, bons recursos de tela, bateria cumpridora

O que decepciona: design desleixado, recursos de câmera podem decepcionar, áudio problemático

Preço: R$ 999

Site oficial: http://bit.ly/2JiKeiK



Câmeras e recursos multimídia

A Motorola aponta que o diferencial da linha Moto G7, independentemente do celular, é o conjunto de câmeras. Com exceção do Moto G7 Plus, que conta com um ótimo kit (dupla principal de 16 + 5 megapixels e selfie com 12 megapixels), os outros três modelos têm um desempenho cumpridor, nada acima da média.

No caso do Moto G7 Play, a câmera principal tem 13 megapixels e entrega fotos com cores fiéis. O problema está na produção de vídeos. Durante os testes, o filme ficou com cores lavadas e o áudio com eco. Isso, entretanto, só pode ser notado após transferir o conteúdo para um computador. Em relação à câmera auxiliar, os 8 megapixels garantem selfies de qualidade.

Para os fãs de multimídia, o celular apresenta bons recursos de tela. As 5,7 polegadas possuem cores vibrantes e bem nítidas. Ainda vale destacar a função superlegal que permite dar zoom para assistir a vídeos em tela cheia.

O áudio, porém, deixa a desejar. No modo estéreo, o som no máximo fica estranho, como se estivesse estourado. Isso fica ainda mais evidente quando o usuário está usando o YouTube. O engraçado é que quando o volume está na metade, ele fica com boa qualidade, mas bem baixo. E quando o som está baixo é praticamente inaudível.

Desempenho do Moto G7 Play

Equipado com o mesmo processador dos outros modelos (Octa-Core de 1.8 GHz), apresenta um desempenho tão bom quanto. É possível realizar sem dificuldades desde tarefas rotineiras, como conferir o e-mail, até atividades que exigem mais do celular, como participar de uma partida de jogo online e multiplayer ou acessar diferentes redes sociais simultaneamente.

Quando o assunto é bateria, o Moto G7 Power continua sendo o melhor da linha – por motivos óbvios –, mas o Moto G7 Play não decepciona. O smartphone aguenta tranquilo 24 horas longe da tomada e recupera a carga após pouco mais de duas horas plugado. Para ter um exemplo prático do dia a dia, um episódio de série come apenas 5% da bateria.

Vale ainda ressaltar que o modelo é equipado com Android Pie 9.0. Além das mínimas modificações no sistema operacional, existem poucos aplicativos já instalados pela fabricante. Assim, o usuário pode escolher o que realmente é relevante para preencher os 32 GB – você também pode expandir a memória com um cartão microSD de até 512 GB.

Preço

O Moto G7 Play tem o preço sugerido de R$ 999. Como o desempenho e a maioria das especificações são bem parecidas com as dos modelos Moto G7 e Moto G7 Power, o usuário pode apostar nesse celular e economizar R$ 600 ou R$ 400, respectivamente.

É importante destacar que o Moto G7 Play ainda vem com carregador, cabo USB e fone de ouvido com três tamanhos de silicone.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Na galeria, confira outros testes realizados pelo 33Giga: