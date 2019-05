BC chinês faz injeção de US$ 29,5 bilhões em meio a tensão comercial com EUA

14/05/2019 | 00:01



O Banco do Povo da China (PBoC, o BC chinês) injetou recursos adicionais no sistema bancário por meio de uma ferramenta de crédito especial nesta terça-feira, 14, em meio ao acirramento da tensão comercial com os Estados Unidos.

O PBoC fez uma injeção de 200 bilhões de yuans, equivalente a US$ 29,5 bilhões, através de sua linha de crédito de médio prazo, valor que excedeu o total de empréstimos que vence no mesmo dia em 44 bilhões de yuans, segundo comunicado do BC chinês.

A iniciativa tem o objetivo de compensar quaisquer impactos na liquidez relacionados a pagamentos tributários por empresas chinesas, entre outros fatores, informou o PBoC, sem oferecer mais detalhes.

Os empréstimos de um ano foram oferecidos a bancos comerciais a uma taxa de juros de 3,3%, a mesma de operações anteriores.

Economistas dizem que a China provavelmente irá ampliar esforços para impulsionar o crescimento de sua economia à medida que suas desavenças comerciais com os Estados Unidos se agravam.

Pequim anunciou ontem planos de ampliar tarifas sobre US$ 60 bilhões em produtos americanos, em resposta à decisão de Washington de aumentar tarifas sobre US$ 200 bilhões em bens chineses na última sexta-feira (10). Os Estados Unidos também revelaram a intenção de impor tarifa de 25% a mais US$ 300 bilhões em importações da China em meados deste ano. Fonte: Dow Jones Newswires.