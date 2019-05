Libertadores terá Palmeiras x Godoy Cruz e Flamengo x Emelec nas oitavas

13/05/2019 | 22:33



O sorteio das oitavas de final da Copa Libertadores definiu os duelos da fase de mata-mata da competição, na noite desta segunda-feira. Em evento realizado na sede da Conmebol, no Paraguai, os oito duelos foram definidos. A grande final, em jogo único, será realizada no dia 23 de novembro, um sábado, em Santiago, no Chile.

O Palmeiras, dono da melhor campanha na fase de grupos, vai encarar o Godoy Cruz, da Argentina. Já o Cruzeiro, que faz ótima campanha, não teve a mesma sorte e vai pegar o atual campeão River Plate, da Argentina. Os times brasileiros decidem em casa a vaga para as quartas de final.

O Flamengo, que vem fazendo um grande investimento para conquistar o título sul-americano, vai decidir sua sorte contra o Emelec, do Equador. O Athletico-PR, por sua vez, vai enfrentar o Boca Juniors, da Argentina, em um duelo complicado para o atual campeão da Copa Sul-Americana. Será bons duelos entre brasileiros e Argentinos.

Por conta do formato do sorteio, havia expectativa sobre um eventual Gre-Nal nas oitavas. Mas o Internacional vai enfrentar o tradicional Nacional, do Uruguai, enquanto seu rival Grêmio terá de decidir a vaga fora de casa diante do Libertad, do Paraguai. Se passar, poder pegar o Palmeiras, que ficou do mesmo lado da chave, assim como o Flamengo e Internacional. Já Cruzeiro e Athletico-PR estão do outro lado da chave.

Confira os confrontos das oitavas de final da Libertadores:

JOGO 01: River Plate (Argentina) x CRUZEIRO (Brasil)

JOGO 02: Godoy Cruz (Argentina) x PALMEIRAS (Brasil)

JOGO 03: Emelec (Equador) x FLAMENGO (Brasil)

JOGO 04: LDU (Equador) x Olímpia (Paraguai)

JOGO 05: ATHLETICO-PR (Brasil) x Boca Juniors (Argentina)

JOGO 06: Nacional (Uruguai) x INTERNACIONAL (Brasil)

JOGO 07: GRÊMIO (Brasil) x Libertad (Paraguai)

JOGO 08: San Lorenzo (Argentino) x Cerro Porteño (Paraguai)