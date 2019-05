Corinthians encara Deportivo Lara e Flu pega Atlético Nacional na Sul-Americana

13/05/2019 | 22:11



Os 32 times que estão na segunda fase da Copa Sul-Americana conheceram seus adversários na competição. Em sorteio realizado nesta segunda-feira na sede da Conmebol, no Paraguai, os 16 duelos foram definidos e as disputas serão realizadas até que se chegue à grande final, em jogo único, no dia 9 de novembro, um sábado, em Assunção, no Paraguai.

O Corinthians vai enfrentar o Deportivo Lara, da Venezuela. O Fluminense vai receber o Atlético Nacional, da Colômbia, com o primeiro duelo no Rio de Janeiro. O time adversário é treinado pelo brasileiro Paulo Autuori. Já o Botafogo pega o Sol de América, do Paraguai, enquanto o Atlético-MG, por sua vez, encara o Unión La Calera, do Chile.

Os confrontos estão marcados para os dias 22 e 29 de maio, com possibilidade de serem realizados na terça, quarta ou quinta-feira. O Fluminense caiu contra o adversário mais tradicional, mas o Corinthians terá dificuldade para atuar fora de casa por causa dos problemas políticos e sociais que a Venezuela vem passando nos últimos meses.

No sorteio realizado nesta noite, o Pote 1 continha os seis times com melhor desempenho na primeira fase e mais 10 equipes que foram eliminadas da Libertadores, das quais oito ficaram em terceiro lugar da fase de grupos e outros dois foram eliminados na última etapa eliminatória preliminar.

No Pote 2 estão os 16 times que avançaram na primeira fase da Sul-Americana. Assim como na Copa Libertadores, cujos duelos também serão definidos nesta noite de segunda-feira, os confrontos podem reunir também adversários do mesmo país.

Confira os confrontos da segunda fase da Copa Sul-Americana:

JOGO 1 - La Equidad (Colômbia) x Deportivo Santaní (Paraguai)

JOGO 2 - Independiente del Valle (Equador) x Universidad Católica (Chile)

JOGO 3 - Fluminense (Brasil) x Atlético Nacional (Colômbia)

JOGO 4 - Unión Española (Chile) x Sporting Cristal (Peru)

JOGO 5 - Argentinos Juniors (Argentina) x Deportes Tolima (Colômbia)

JOGO 6 - Montevideo Wanderers (Uruguai) x Cerro (Uruguai)

JOGO 7 - Universidad Católica (Equador) x Melgar (Peru)

JOGO 8 - Unión La Calera (Chile) x Atlético-MG (Brasil)

JOGO 9 - Sol de América (Paraguai) x Botafogo (Brasil)

JOGO 10 - Rionegro Águilas (Colômbia) x Independiente (Argentina)

JOGO 11 - Corinthians (Brasil) x Deportivo Lara (Venezuela)

JOGO 12 - River Plate (Uruguai) x Colón (Argentina)

JOGO 13 - Zulia (Venezuela) x Palestino (Chile)

JOGO 14 - Deportivo Cali (Colômbia) x Peñarol (Uruguai)

JOGO 15 - Liverpool (Uruguai) x Caracas (Venezuela)

JOGO 16 - Royal Pari (Bolívia) x Macará (Equador)