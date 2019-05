Consórcio nomeia Giovanni Rocco e Heredia na função de diretores

Fábio Martins

Do Diário do Grande ABC



14/05/2019 | 07:06



O Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, presidido pelo prefeito Paulo Serra (PSDB), de Santo André, formalizou as nomeações de Giovanni Rocco Neto e Miguel Heredia (PSDB) para os postos de comando da diretoria de programas, projetos e banco de dados e da diretoria administrativa e financeira, respectivamente. As funções, que faziam parte do organograma estrutural da entidade, estavam vagas ao menos desde o início do ano.

“São duas pessoas experientes. O prefeito foi muito feliz nas escolhas (dos nomes). O Giovanni Rocco ficará responsável pelos 23 GTs (Grupos de Trabalho) e o Miguel, com quem atuei no Paço, irá tratar da aprovação de recursos. Vão suprir espaços necessários”, pontuou o secretário executivo do Consórcio, Edgard Brandão (PSDB).

Rocco já exerceu o posto de secretário executivo da Agência de Desenvolvimento Econômico do ABC na gestão de Rafael Marques, enquanto Heredia atuava na administração andreense. O último trabalho do tucano se deu como assessor especial na Secretaria de Desenvolvimento – antes disso, ele chegou a gerir o IPSA (Instituto de Previdência de Santo André). O salário, segundo dados do Portal da Transparência, é de R$ 16,6 mil.