Conselho da Aciscs analisará caso do Natal Iluminado

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



14/05/2019 | 07:35



A suspeita de irregularidade na realização do Natal Iluminado de 2016 deve integrar a pauta de reunião do conselho superior da Aciscs (Associação Comercial e Industrial de São Caetano), marcada para o dia 22, às 19h30. Presidente do conselho, Airton Lauriano disse que o encontro, inicialmente, serve para empossar os conselheiros deste mandato e eleger o próximo presidente do bloco. Porém, como há no edital de convocação a possibilidade de debate de “assuntos gerais”, o tema provavelmente virá à tona.

O caso remonta a antiga gestão da Aciscs, capitaneada por Walter Estevam Junior, e o governo do ex-prefeito de São Caetano Paulo Pinheiro (DEM).

O Palácio da Cerâmica, em 2016, fechou convênio de R$ 1,2 milhão com a Aciscs para realização do Natal Iluminado, sendo R$ 1 milhão em recurso público repassado para a entidade. Recente levantamento feito por comissão especial da Prefeitura indicou suspeita de fraudes no acordo, com falhas na prestação de contas. Órgão técnico também sinalizou a existência de ilegalidades, questionando, por exemplo, nota fiscal com consumo de bebida alcoólica paga com dinheiro do convênio.

“Esse assunto deve ser tratado, embora o primeiro passo seja a posse dos conselheiros e o segundo, a eleição do presidente do conselho. O que eu aconselho é que o assunto seja tratado sem viés político. No conselho há gente ligada ao Walter (Estevam), ao atual governo. Precisamos debater o fato, sem politizar a situação”, discorreu Lauriano.

O atual presidente do conselho superior evitou comentar especificamente as suspeitas de irregularidades – “quero conversar na reunião, sem polemizar externamente” –, mas alertou que, em caso de multa, a entidade terá dificuldades em pagar. A comissão especial da Prefeitura e o TCE sugeriram penalidade de R$ 1 milhão. “Pelo que eu sei, esse valor a associação não dispõe. Mas quem pode trazer mais dados é o conselho fiscal.”

Estevam nega as suspeitas de irregularidade.