Justiça autoriza Paço a assumir Hospital S.Caetano, que será universitário

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



14/05/2019 | 08:08



A juíza Ana Lucia Fusaro, da 6ª Vara Cível de São Caetano, autorizou a Prefeitura a assumir o Hospital São Caetano, no bairro Santo Antônio. O equipamento chegou a ser fechado em 2010, reabriu com menor oferta e deve virar hospital universitário da USCS (Universidade Municipal de São Caetano), conforme planejamento do governo do prefeito José Auricchio Júnior (PSDB).

A magistrada cita que houve concordância da Sociedade Beneficente Hospitalar São Caetano, antiga administradora do prédio, no plano do Palácio da Cerâmica em desapropriar o local. A entidade acumula dívida de R$ 24 milhões, segundo a Prefeitura, débito que é dividido entre pendências com a Receita Federal, não pagamento de funcionários – o que resultou em ações trabalhistas – e INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). Esse valor deve ser quitado em precatórios diluídos ao longo dos anos.

Futuro hospital universitário integrará planejamento de reformulação na saúde que a administração tucana implementa. Começou com a inauguração da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) 24 horas anexo ao Hospital Albert Sabin. O primeiro equipamento serve como porta de entrada do atendimento, enquanto o complexo hospitalar acolhe basicamente moradores de São Caetano. Outro pilar da estratégia é o Atende Fácil Saúde, que centralizará série de serviços da área, como farmácia e centro de diagnóstico.

Auricchio disse que, a partir da decisão da Justiça – com trânsito em julgado, ou seja, sem possibilidade de recursos –, haverá discussões para desenhar a transformação do Hospital São Caetano em universitário. “Hospital universitário é desejo completo de tudo. Ninguém começa do dia para noite (um projeto desses). É enorme o desejo da universidade e da Prefeitura em uma parceria dessas. É parceria excelente do ponto de vista de prestação de serviços à sociedade, de pesquisa. É ganho enorme para a sociedade. E vai cair como uma luva no planejamento da saúde.”

Ainda não há previsão de quando o hospital passará a funcionar com as características citadas pelo chefe do Executivo. O tucano adiantou, porém, que reforma deve ser feita no prédio. Ele citou que o térreo e o segundo andar estão em bons estados de conservação, mas que há andares fechados e que demandarão intervenções. “Haverá laudo minucioso da parte elétrica, dos setores estruturais.”