Lucas Nogueira

gerente sênior da empresa de recrutamento Robert Half



14/05/2019 | 07:18



Receber feedback negativo é situação pouco agradável, seja ela vivenciada com superiores, subordinados, pares de trabalho, amigos ou familiares. O momento tende a ser ainda mais tenso para pessoas que têm dificuldade de reconhecer as próprias limitações.

Mas, entenda que críticas fazem parte da vida e, se bem absorvidas, podem ajudar na evolução como profissional e ser humano. Para auxiliar, compartilho cinco ações diante de uma conversa difícil:

Ouvir – Por mais incômodo que a situação cause, evite interromper a pessoa que está falando. No lugar de retrucar de imediato, procure entender claramente o pensamento e as razões do outro.

Avaliar – Reflita com sinceridade sobre qual é sua parcela de culpa na crítica que recebeu. Quais atitudes suas fizeram com que o outro desenvolvesse tal pensamento sobre você? Será que ele tem alguma razão na crítica que fez? O que você poderia ter feito de diferente?

Digerir – Você não precisa se posicionar imediatamente diante da crítica. Porém, caso tenha argumentos suficientes para se defender, faça isso de maneira cordial, excluindo do discurso qualquer sinal de emoção. Seja racional. Na impossibilidade de agir dessa forma, deixe a conversa para outro dia.

Converse – Se, após refletir, chegar à conclusão de que não tem culpa sobre a situação, chame a pessoa para uma conversa e exponha seus pensamentos de uma forma madura e com base em fatos e argumentos sólidos.

Policie-se – Independentemente de ter recebido crítica justa ou não, procure sempre ter atenção às suas qualidades, pontos de melhoria e limitações. De que forma você pode ser um profissional ou uma pessoa melhor? Quem se conhece, tende a evoluir mais.