Bemis inaugura centro de inovação em Mauá com aporte de R$ 3 milhões

da Redação



14/05/2019 | 07:16



Com investimento em torno de R$ 3 milhões, a fabricante de embalagens Bemis inaugurou, em Mauá, o Inova Bemis – primeiro centro de inovação da fabricante fora dos Estados Unidos. O espaço, de aproximadamente 200 m², está instalado dentro da unidade da cidade. Em um primeiro momento, não haverá contratações.

“O Inova Bemis surge com o propósito de fomentar a inovação na indústria de embalagens, de maneira a acelerar o desenvolvimento colaborativo de novos produtos e de soluções em embalagens sustentáveis, criando uma experiência única com nossos clientes e com consumidores finais”, afirma Luiz Henrique Duarte, diretor de marketing e inovação da Bemis para a América Latina.

De acordo com ele, o centro de inovação dispõe de laboratório para desenvolvimento de protótipos que suportará processo de criação realizado colaborativamente com o cliente, permitindo a visualização dos conceitos.

O espaço trará tecnologias de protótipos virtuais e de realidade aumentada, que possibilitarão simular como seria a disposição dos produtos no ponto de venda e que permitirão a interatividade do consumidor final com a embalagem.