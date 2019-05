Toyota e Panasonic anunciam joint venture

da Redação



A Toyota Motor Corporation e a Panasonic Corporation finalizaram os contratos que visam a criação de nova joint venture no setor de desenvolvimento urbano. As empresas pretendem fundir as iniciativas de serviços de mobilidade promovidas pela Toyota e as iniciativas de “atualizações de estilo de vida” lideradas pela Panasonic por meio do estabelecimento da joint venture, trazendo mais valor à cidade.

A nova companhia, chamada Prime Life Technologies Corporation, ficará sediada em Tóquio, no Japão, e tem início previsto para 7 de janeiro de 2020.

De acordo com a Toyota, a montadora – cuja sede brasileira está em São Bernardo – e a fabricante de eletrônicos estão comprometidas em melhorar a vida das pessoas enquanto buscam crescimento e avanços no setor de desenvolvimento urbano. Isso porque mudança rápida é esperada nesse negócio devido à implantação acelerada da IoT (Internet das Coisas) em eletrodomésticos e equipamentos, bem como na evolução da mobilidade, como Case (Conectado, Autônomo, Compartilhado e Elétrico) e Maas (Mobilidade como um Serviço), novo conceito de prestação de serviços, conectando carros, transporte público e outros meios de transporte por meio de TI (Tecnologia da Informação).