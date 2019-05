Governo federal exclui Grande ABC de novo edital do Mais Médicos

Daniel Macário

13/05/2019



Municípios do Grande ABC foram deixados de fora do novo edital aberto hoje pelo governo federal para preenchimento de 2.037 vagas do Mais Médicos. Publicada no Diário Oficial da União, a nova etapa do programa abre oportunidade para profissionais atuarem em 790 municípios com altos índices de vulnerabilidade social.

De acordo com o Ministério da Saúde, as vagas deverão atender as populações de áreas historicamente com maiores dificuldades de acesso e que dependem do atendimento do SUS (Sistema Único de Saúde). Os médicos devem começar a atuar na Atenção Primária desses municípios a partir de junho.

Apesar de abrir postos de trabalhos em alguns municípios, o edital deixa de fora outros deles que antes faziam parte do programa e que também têm postos desocupados. Caso de cidades do Grande ABC que, atualmente, contam com pelo menos 16 vagas em aberto.

Cinco meses após médicos cubanos deixarem o País, Mauá possui nove postos de trabalho desocupados. Em São Bernardo, onde foram autorizadas 40 vagas, atualmente sete permanecem abertas.

Internamente, o Ministério da Saúde não descarta a possibilidade de que as vagas em aberto no Brasil possam ser ofertadas em nova fase de recrutamento de profissionais. A medida que está em análise pela equipe da pasta.

No processo aberto hoje, os profissionais brasileiros interessados em aderir ao Mais Médicos terão entre os dias 27 e 29 de maio para fazer a inscrição, que será realizada, exclusivamente pela internet, através do Sistema de Gerenciamento de Programas, no site maismedicos.gov.br.