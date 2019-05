Favorito da casa, Fognini bate Tsonga em estreia no Masters de Roma

13/05/2019 | 20:50



Maior esperança da torcida local, o tenista italiano Fabio Fognini estreou com uma boa vitória no Masters 1000 de Roma, nesta segunda-feira. O atual número 12 do mundo mostrou força ao derrotar o francês Jo-Wilfried Tsonga por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, em 1h22min de confronto no saibro italiano.

Na segunda rodada, o representante da casa vai enfrentar o vencedor do duelo entre o moldávio Radu Albot e o francês Benoit Paire, que saiu do qualifying. Eles vão entrar em quadra nesta terça. Assim, Fognini só voltará a jogar na quarta.

O tenista de italiano vive grande momento em sua carreira. Aos 31 anos, ocupa sua melhor posição no ranking da ATP. Graças, principalmente, ao título obtido no Masters 1000 de Montecarlo, o maior de sua carreira até agora. O feito foi coroado por um triunfo sobre o espanhol Rafael Nadal na semifinal, em sets diretos.

Se confirmar o favoritismo na segunda rodada, Fognini poderá cruzar com o grego Stefanos Tsitsipas nas oitavas de final. O tenista de 20 anos vem sendo uma das sensações da temporada. No domingo, foi vice-campeão do Masters de Madri, após vencer também Nadal na semifinal.

A rodada desta segunda teve ainda a vitória do local Marco Cecchinato, 19º do mundo, sobre o australiano Alex de Minaur por 4/6, 6/3 e 6/1. O tenista da casa vai enfrentar agora o alemão Philipp Kohlschreiber. Já o francês Gael Monfils se despediu logo na estreia. Ele foi batido pelo espanhol Albert Ramos-Viñolas por 6/3 e 6/1.

O duelo entre outros franceses foi suspenso por causa da chuva, no final do dia. Richard Gasquet acabara de vencer o segundo set contra Jeremy Chardy por 6/4, quando a organização decidiu interromper a partida. Chardy levara a primeira parcial por 6/1.

Também avançaram o sérvio Laslo Djere, atual campeão do Rio Open, o norueguês Casper Ruud e o britânico Cameron Norrie.