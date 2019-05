Planalto: Bolsonaro está aberto a adaptar decreto das armas

13/05/2019 | 20:41



O porta-voz da Presidência da República, Otávio Rêgo Barros, disse nesta segunda-feira, 13, que o presidente Jair Bolsonaro está aberto a "eventualmente adaptar" o decreto assinado na semana passada para facilitar as regras de posse, porte e comercialização de armas de fogo.

Consultores da Câmara dos Deputados e do Senado apontaram, em análises técnicas, inconstitucionalidades no decreto presidencial. Parlamentares ameaçam sustar os efeitos do decreto de Bolsonaro.

"O presidente coloca-se aberto a esse diálogo com o Congresso, para, a partir das proposições do parlamento, eventualmente adaptar aquele decreto que ele firmou na semana passada", disse o porta-voz.

Rêgo Barros antecipou que Bolsonaro está propenso a gravar e divulgar amanhã um vídeo sobre o decreto dos CACs - caçadores, atiradores e colecionadores -, que abrangeu outras categorias. Na gravação, Bolsonaro deve reforçar seu posicionamento.

"O presidente imagina fazer-se necessário ele apresentar algum posicionamento em reforço àquilo que foi exarado pela Presidência, por meio da Casa Civil", disse Rêgo Barros.

O porta-voz afirmou que, no entender do Palácio do Planalto, o decreto é constitucional.