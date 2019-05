Presidente do Palmeiras pede compreensão à torcida por jogos sem TV

13/05/2019 | 19:56



O presidente do Palmeiras, Maurício Galiotte, afirmou nesta segunda-feira que considera importante o torcedor ter paciência sobre o impasse entre o clube e a negociação pelos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro. Em entrevista ao canal ESPN, o dirigente explicou que, apesar de alguns jogos do time não poderem ser exibidos pela televisão, o importante é que os palmeirenses compreendam a luta da diretoria para ter um contrato melhor.

Neste Brasileiro, dois jogos do time só tiveram transmissão por emissoras de rádio: o empate com o CSA, em Alagoas, e a vitória no último domingo por 2 a 0 sobre o Atlético-MG, no Mineirão. "A gente lamenta que os torcedores não possam acompanhar alguns jogos, mas é uma causa muito importante, com consequências para os dois lados. Estamos trabalhando, defendendo os interesses do clube", afirmou.

O Palmeiras não fechou contrato de transmissão para jogos do Campeonato Brasileiro com a TV Globo nem para TV aberta nem para pay-per-view. A diretoria discorda dos valores oferecidos ao clube, considera injustos alguns critérios de divisão de recursos e questiona a vinda de proposta com um valor inferior por ter assinado acordo para TV fechada com a empresa Turner.

"É uma negociação muito técnica. O Palmeiras tem usado todos os argumentos que nos cabem, estamos defendendo as cores do clube, nossos interesses", disse Galiotte. "A negociação ainda está em andamento, mas até agora não chegou a nenhum acordo", comentou. Das nove primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, mais outros três compromissos do time não têm previsão de serem exibidos.