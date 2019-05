Ponte Preta acerta contratação do meia Marcondele, destaque do Audax

13/05/2019 | 19:40



Conforme antecipado pelo presidente José Armando Abdalla na semana passada, a Ponte Preta apresentou na tarde desta segunda-feira o meia Marcondele, que se destacou no Audax, campeão da última Série A3 do Campeonato Paulista.

O novo reforço esteve no estádio Moisés Lucarelli nesta segunda para realizar exames médicos. A Ponte Preta contou com o bom relacionamento que tem com o presidente do Audax, Mário Teixeira, para ficar com o jogador, que era pretendido por Botafogo-SP e um clube do exterior.

Marcondele tem 23 anos e marcou 11 gols em 21 jogos na Série A3. Com passagens pelas categorias de base de Internacional, Grêmio, Novo Hamburgo e Vasco, o meia se profissionalizou no Marília e chegou ao Audax em 2017, passando ainda pelo Audax Rio antes de se destacar nesta temporada.

Nos próximos dias, a diretoria pontepretana espera anunciar também a contratação do meia Marquinhos, que chegaria por empréstimo junto ao Corinthians. A busca por reforços faz parte da reformulação que vem passando o elenco. Na semana passada, quatro jogadores - Luis Ricardo, Igor Henrique, Júlio César e Renato Kayzer - foram liberados.

Ainda sem ganhar na Série B, a Ponte tem dois pontos e volta a campo contra o Operário, na sexta-feira, no Estádio Moisés Lucarelli, pela quarta rodada.