13/05/2019 | 18:37



A banda Bon Jovi anunciou pelo Instagram nesta segunda-feira, 13, que fará três shows extras no Brasil com a turnê This House Is Not For Sale.

O grupo musical vai se apresentar no Rock in Rio em 29 de setembro, mas antes subirá ao palco do Estádio do Arruda, em Recife , no dia 22 de setembro, do Allianz Parque, em São Paulo, em 25 de setembro, e da Pedreira Paulo Leminski, em Curitiba , em 27 de setembro.

Haverá uma pré-venda exclusiva a partir das 10h (horário de Brasília) da próxima quarta-feira, 15, para clientes dos cartões Elo. As vendas abrem para o público geral na próxima sexta-feira, 17.

Confira o anúncio dos shows do Bom Jovi abaixo: