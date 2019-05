Venus vence e encara irmã Serena em Roma; Azarenka também estreia com vitória

13/05/2019 | 18:25



Ex-líderes do ranking, a norte-americana Venus Williams e a bielo-russa Victoria Azarenka venceram em suas estreias no Torneio de Roma, na Itália. Venus, na segunda rodada, vai encarar a irmã Serena, que voltou às quadras com triunfo também nesta segunda-feira após 45 dias.

Para vencer em sua estreia, a tenista de 38 anos sofreu nesta tarde. Ela precisou de nada menos que nove match points para superar a belga Elise Mertens pelo placar de 2 sets a 1, com parciais de 7/5, 3/6 e 7/6 (7/4), em uma batalha de 3h03min. Venus busca apenas o seu segundo título no saibro de Roma. O primeiro foi conquistado há exatos 20 anos.

Para se manter no caminho desta conquista, a veterana, atual 50ª do ranking, precisará superar agora a irmã mais nova. Será o 31º confronto entre as duas americanas. Serena tem vantagem, por somar 18 vitórias, contra 12 da irmã. Elas não se enfrentam desde a terceira rodada do US Open do ano passado, quando a mais nova faturou o triunfo.

Victoria Azarenka, por sua vez, precisou de apenas duas parciais para desbancar a chinesa Shuai Zhang por 6/2 e 6/1. Sua próxima adversária, contudo, deve exigir mais trabalho. Será a ucraniana Elina Svitolina, atual 6ª do mundo. Convidada da organização, a bielo-russa ocupa o 51º posto do ranking.

Maior aposta da torcida local, a italiana Sara Errani se despediu logo na estreia. Ela foi arrasada pela eslovaca Viktoria Kuzmova por 6/1 e 6/0. Na sequência, Kuzmova terá pela frente a australiana Ashleigh Barty, oitava cabeça de chave.

Ainda nesta segunda, avançaram as norte-americanas Madison Keys, Amanda Anisimova e Sofia Kenin, a estoniana Anett Kontaveit, a britânica Johanna Konta, a casaque Yulia Putintseva e a australiana Ajla Tomljanovic.