Marina Ruy Barbosa fala sobre Bruna Marquezine: - Temos personalidades um pouco diferentes

13/05/2019 | 18:09



Após vários boatos sobre sua relação com Bruna Marquezine, Marina Ruy Barbosa resolveu colocar um ponto final na história de que as duas viveriam em pé de guerra! Em uma entrevista para a Marie Claire, a ruiva disse que é sim diferente da colega, mas que a respeita muito:

- Cada pessoa tem um jeito de enxergar a vida, de lidar com amizades. Eu tenho carinho e respeito, por ela, de verdade. Quando a vejo numa situação complicada de exposição, fico pensando comigo mesma como deve estar sendo uma barra. Nós temos personalidades um pouco diferentes. Além disso, as escolhas de cada uma determinam um ritmo de vida também diferente. Mas, como atrizes, crescemos juntas, e tenho muito respeito.

Marina explicou que absolutamente normal elas não serem tão próximas já que têm estilos de vida diferentes:

- O fato de termos contracenado juntas acaba, de alguma forma, validando essa questão, afinal é uma contra a outra na novela. Mas isso é ruim para todo mundo. Cada pessoa é única, cada uma tem uma história diferente, uma trajetória diferente, jeitos diferentes. Não quer dizer que uma é melhor que a outra. Esse lance de comparações o tempo inteiro é muito negativo e não ajuda em nada nas relações. Pelo contrário, atrapalha.

A atriz ainda mostrou que é bem diferente do que muita gente por aí pensa! Barbosa prefere pensar com empatia e se colocar no lugar de outras mulheres, ao invés de apenas julgar:

- Tenho muito respeito por todas as meninas que começaram novas. Eu sei das dores e das delícias que é conquistar espaço enquanto ainda estamos nos descobrindo como ser humano. Por isso, tenho muito respeito pela trajetória de cada uma delas. Esse lance de comparação é muito superficial, acho muito tosco. Para quê?