Camilla Camargo diz que engordou dez quilos na gestação

13/05/2019 | 18:09



Camilla Camargo está grávida! A atriz revelou a primeira gestação no início de janeiro, e desde então a filha de Zezé di Camargo engordou dez quilos!

Em uma entrevista para o jornal Extra, Camilla disse que não se importa muito com o aumento de peso: - O corpo se modela completamente. Existe uma outra necessidade agora, então, quadril, seios, tudo aumenta. E como sou baixinha, isso é bem visível. Sobre peso, já foram dez quilos, mas não tenho essa nóia quanto ao meu peso. Quero saber do peso dele e se ele tá engordando e crescendo, e isso que me importa. Faço leves caminhadas e faço hidroginástica com a Melissa Cirello, que é especialista em gestante, então, ela sabe exatamente como me treinar.

Camargo ainda contou que gostaria de fazer parto normal, mas também não se prende muito a isso: Gostaria muito que fosse normal, mas, para mim o principal é que meu filho venha bem.Então, o que for melhor para ele no momento, será definitivo para decidir.