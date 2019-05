Daniel Macário

Do Diário do Grande ABC



13/05/2019 | 17:20



Após completar no mês passado um ano à frente da Polícia Militar no Grande ABC, o coronel Ronaldo Gonçalves Faro deixa a região para assumir o Comando de Policiamento Metropolitano do Estado. Para ocupar o seu lugar, a SSP (Secretaria da Segurança Pública) nomeou o coronel Renato Nery Machado, 49 anos, para coordenar a PM nas sete cidades. A mudança oficializada no Diário Oficial de São Paulo passa a valer a partir desta segunda-feira.

Há 32 anos na corporação, o novo comandante foi promovido de tenente-coronel para coronel na sexta-feira. Até o início do mês ele estava na Coordenadoria de Assuntos Jurídicos da Polícia Militar. O coronel tem passagens ainda por batalhões do Interior do Estado, como na cidade de São João Batista.

“É o primeiro grande comando da PM que assumo e encaro isso como um reconhecimento e grande desafio”, destacou Nery.

Em reunião com agentes da corporação na tarde desta segunda-feira, o coronel elencou três compromissos para o início de sua gestão à frente do 6º Comando de Policiamento de Área Metropolitana: dar início às atividades do Baep (Batalhão de Ações Especiais da Polícia) e reduzir os indicadores de homicídio e feminicídio. “São crimes que tem apresentado alta nos últimos meses e vamos atuar com mais rigor”.

Para Faro, que deixou o comando da região na sexta-feira, o coronel terá ainda pela frente o desafio de manter a queda dos indicadores. “Conseguimos no último ano reduzir bastante os índices criminais com operações integrada. Agora o desafio é manter isso e aprimorar”.