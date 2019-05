13/05/2019 | 17:09



Bon Jovi virá para o Brasil para se apresentar no Rock in Rio 2019 no dia 29 de setembro, mas para a felicidade dos fãs que não vão ao festival, a banda anunciou outros dois shows em terras brasileiras!

A turnê This House Is Not for Sale passará por Recife, no Estádio do Arruda, dia 22 de setembro; São Paulo, no Allianz Parque, dia 25 e Curitiba, Pedreira Paulo Leminski, no dia 27.

Além dos estado-unidenses, quem também anunciou shows extras por aqui foi a banda Iron Maiden! Os britânicos se apresentarão no Rio de Janeiro no dia 4 de outubro, mas cantaram em São Paulo dia 6 e em Porto Alegre, no dia 9.