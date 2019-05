Séries Coisa Mais Linda e This Is Us são renovadas!

13/05/2019 | 17:09



Boa notícia para quem amou Coisa Mais Linda! A Netflix confirmou nesta segunda-feira, dia 13, que a série de época voltará para a sua segunda temporada! O seriado retrata a virada dos anos 1960 e o início da Bossa Nova no Rio de Janeiro e a história de Maria Luiza, vivida por Maria Casadevall, e suas amigas.

O elenco original já confirmado para participar da sequência inclui Casadevall, Pathy Dejesus, Fernanda Vasconcellos, Mel Lisboa, Ícaro Silva, Leandro Lima e Gustavo Machado, e a produção da série será iniciada no segundo semestre de 2019, em São Paulo e no Rio de Janeiro. Ao contrário da primeira temporada, que teve sete episódios, a segunda contará apenas com seis capítulos de 50 minutos cada, pelo menos por enquanto. Quem está ansioso, hein?

This Is Us

Outra série renovada foi This Is Us, que ganhou, de uma vez só, mais três temporadas! A informação foi confirmada por Paul Teledgy, chefe da NBC. A renovação já era esperada, já que a série tem uma grande audiência, mas a continuação por mais três anos pegou todo mundo de surpresa, visto que a televisão norte-americana dificilmente confirma tantas temporadas assim de uma vez só.

Os fãs e a imprensa internacional acreditam que o drama familiar acabará na sexta temporada, e que essa renovação já confirma o final pensado pelo showrunner de This Is Us, Dan Fogelman. Ele revelou que já tem um final em mente, e que partes já estão sendo gravadas, para garantir que os atores mirins não fiquem mais velhos do que o esperado. Isso que é planejamento, hein?

Empire

Algumas séries não tiveram a sorte de Coisa Mias Linda e This Is Us. Empire será finalizada em sua sexta temporada, como foi confirmado pelo canal Fox.

- Vamos transformar a última temporada em um grande evento televisivo, disse o CEO da empresa, Charlie Collier. Um dos maiores benefícios de anunciar a temporada final é que permite que os fãs ganhem o final que merecem. Seis anos é um marco incrível.

Quando perguntados sobre a possível volta de Jussie Smollett, que interpretava Jamal, Collier disse que o retorno do personagem não estava nos planos até o momento. Para quem não lembra, o ator esteve envolvido em uma polêmica no início de 2019, quando teria forjado um ataque a si mesmo, e foi até mesmo retirado de alguns episódios da série após o caso. Tenso, hein?