Ex-marido de Meghan Markle se casa cinco dias após nascimento de Archie

13/05/2019 | 17:09



Vida que segue, tanto para Meghan Markle quanto para o ex-marido da duquesa, Trevor Engelson! Enquanto a ex-atriz estava se preocupando com o nascimento do primeiro filho, o produtor de cinema estava cuidando dos preparativos do casamento com Tracey Kurland.

De acordo com a People, cinco dias após o nascimento de Archie, filho de Meghan com o príncipe Harry, Trevor se casou novamente! Engelson e Markle namoraram durante sete anos, e foram casados entre 2011 e 2013.

Archie nasceu no dia seis de maio, e o produtor se casou no dia 11 em uma cerimônia intimista a céu aberto em uma praia na Califórnia, nos Estados Unidos. Uma fonte próxima do casal contou ao veículo:

- Não poderia ter sido mais diferente de um casamento real. Foi divertido, casual e absolutamente lindo. Todos se divertiram, principalmente o Trevor e a Tracey.