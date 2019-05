Conheça os 30 carros mais vendidos no Brasil em 2019

Leo Alves



13/05/2019 | 16:18

Assim como nos últimos anos, o Chevrolet Onix já abriu boa vantagem na liderança dos carros mais vendidos no Brasil. Os dados são da consultoria Focus2Move e apontam para um novo domínio do modelo nesses quatro primeiros meses do ano. Em segundo está o Ford Ka, com o Hyundai HB20 logo atrás.

Na galeria, confira quais foram os 30 modelos que mais foram vendidos de janeiro a abril de 2019.

Carros mais vendidos no Brasil