Ex-paquita Ana Paula Almeida, que acusou marido de agressão, aparece machucando a si mesma em vídeo

13/05/2019 | 16:09



Um vídeo exibido pelo colunista Leo Dias causou uma reviravolta no caso da ex-paquita Ana Paula Almeida, mais conhecida como Pituxita. Ela acusou seu companheiro de agressão, após supostamente descobrir uma traição pelo celular do empresário, chamado José Roberto Barbosa.

As imagens, divulgadas na segunda, dia 13, mostram Ana sentada no estacionamento do condomínio onde mora, no Rio de Janeiro, aparentemente cortando o próprio braço com uma pedra, causando os ferimentos que mostrou nas redes sociais como se fossem resultado da agressão de Barbosa.

Quando mostrou os ferimentos inicialmente, ela fez um discurso no Instagram:

- Hoje eu vim falar uma coisa que não é muito legal. Mas eu quero levantar a bandeira da mulher. Porque às vezes a gente com filho, com sonho, pela pessoa estar no psiquiatra, porque essa foi a minha exigência. Que ia mudar, ia ser diferente. Mas eu infelizmente não vivo aquele sonho de fadas que me pareceu. Mas era desde quando a gente começou, mas eu só quis tornar isso público. Porque eu preciso que vocês parem de se acuar.

Ela comentou em áudio enviado a Leo porque fez isso consigo mesma pois estava com raiva:

Eu estava me limpando, estava sentindo dor no pescoço. Não sabia onde eu tinha me machucado, estava me segurando e comecei a me machucar mesmo, porque estava com raiva do que ele estava fazendo. Ele iria continuar tentando tirar meu filho. Aí eu errei. Não vou falar que estava certa. Ampliei e acabei fazendo isso.

À época da acusação, a assessoria de imprensa da ex-paquita afirmou que ela fez um boletim de ocorrência e exame de corpo de delito - e Roberto afirmou, em áudio ao Fofocalizando:

- A Ana Paula foi tomada pelo seu descontrole e partiu pra cima de mim várias vezes com agressões verbais e físicas. Batendo na minha cara, jogando água em mim pra me desestabilizar. Ela quer mídia, quer aparecer, se vitimizar, eu não fiz isso e tenho provas de que não fiz.

Me separei dela uma vez, ela tentou fazer a mesma coisa e não conseguiu porque eu não fiz nada com ela. Voltei por causa do meu filho [Davi], amo meu filho e queria cuidar dele. Achei que ela tivesse mudado depois de sete anos, mas continua a mesma coisa, ela só quer aparecer na mídia e fazer escândalo.

Um inquérito teria sido aberto pela polícia civil do Rio de Janeiro.