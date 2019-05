Grupo BTS confirma abertura de lojas temporárias com artigos exclusivos

13/05/2019 | 15:09



O BTS anunciou que abrirá lojas temporárias, também chamadas de pop-up, para vender itens exclusivos e personalizados do grupo de K-Pop, que se apresentará no Brasil ainda em maio de 2019.

Por enquanto, as lojas englobaram apenas Estados Unidos e Europa. Nos EUA, as cidades escolhidas foram Chicago, Los Angeles e Nova York, enquanto, na Europa, passarão por Londres, na Inglaterra, e Paris, França. Por serem temporárias, as lojas ficarão abertas apenas por uma semana, e não garantem reposição dos produtos esgotados!

As lojas pop-up serão o único ponto de venda de itens oficiais do grupo durante a turnê - ou seja, pelo menos nos locais em que os estabelecimentos irão funcionar, não haverá venda de nenhum produto do BTS nas arenas em que eles irão se apresentar. Os garotos vem ao Brasil para realizar dois shows em São Paulo, no estádio Allianz Parque, nos dias 25 e 26 de maio. Será que teremos novidade sobre os pontos de venda dos itens oficiais aqui no país em breve?