Sidão cita 'constrangimento generalizado' após polêmica com 'prêmio' da Globo

13/05/2019 | 14:31



Depois de virar meme, o goleiro Sidão também foi centro de uma polêmica. No domingo, o jogador do Vasco foi eleito o "Craque do Jogo" contra o Santos pelos internautas que votaram em uma enquete da Rede Globo durante a partida no estádio do Pacaembu, em São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro. Ao final dos 3 a 0 para o time paulista, marcado por uma falha em um dos três gols levados pelos cariocas, Sidão ainda teve que receber o prêmio.

Comentarista da Globo na partida, Walter Casagrande Junior foi uma das personalidades que se posicionaram contra a atitude da emissora em que trabalha e chamou o troféu de "ridículo". Depois de sua assessoria se posicionar, foi a vez do próprio Sidão comentar o episódio protagonizado por ele ao fim do Santos x Vasco.

"Uma trajetória com muita luta, sempre foi assim a minha vida. Que esse constrangimento generalizado toque cada um de nós (atletas, jornalistas, técnicos, dirigentes, agentes, torcedores..), enfim, todos aqueles que buscam e tentam fazer um futebol melhor, tendo como pilar principal o respeito profissional", escreveu.

Nos comentários, inúmeros atletas reforçaram a corrente de solidariedade com o goleiro. "As maiores lutas são para os maiores guerreiros", comentou o meia Nenê, do São Paulo. "Irmão você é gigante, sempre batalhou muito, não só na sua vida profissional quanto na pessoal também. Nada caiu de paraquedas para você", publicou Thiago Volpi, goleiro do time tricolor paulista.

"Você é abençoado irmão! Deus cuida de tudo!", postou Julio Cesar, goleiro do Bragantino. "Só você sabe o que passou pra construir a sua carreira irmão. Você é um guerreiro", elogiou Bruno Alves, zagueiro do São Paulo. "Respeito acima de tudo! Você é um vencedor", escreveu o também goleiro Danilo Fernandes, hoje no Internacional.