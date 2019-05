Fãs percebem falha em foto promocional de Game of Thrones

13/05/2019 | 14:09



Como diria Faustão, errou! Após a série Game of Thrones ter chamado a atenção por exibir acidentalmente um copo de café da Starbucks em um de seus episódios, agora, um erro de edição em uma de suas fotos promocionais também causou entre os fãs nas redes sociais!

De acordo com o Daily Mail, os seguidores da série tiveram todas as suas atenções atraídas para a foto promocional divulgada pelo canal HBO - que já foi apagada, em que se pode ver o momento em que Jamie e Sersei Lancaster se reencontram após um certo tempo. Apesar da situação intensa representada, o fato de que Jamie estava com sua mão direita foi o que realmente atraiu a atenção dos fãs da série! Isto porque, para quem não lembra, na terceira temporada da série, ela foi amputada e depois foi substituída por uma peça banhada a ouro!

Segundo a publicação no Twitter, os fãs não deixaram de comentar:

Opa, parece que a falha Starbucks foi apenas a ponta do iceberg. Magicamente, a mão de Jaime ressurgiu no episódio cinco.

Como Diabos vocês conseguiram notar essas coisas enquanto estavam assistindo?

É claro que algumas pessoas são mais observadoras do que outras. Assim como algumas são mais críticas em se tratando de filmes. Boa observação, triste erro.

Que tenso, né?