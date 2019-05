Faturamento dos shoppings no Dia das Mães cai 5% ante 2018, diz Alshop

13/05/2019 | 13:09



O faturamento do varejo em shopping nesse Dias das Mães teve queda de 5% em relação a 2018, segundo dados da Associação Brasileira de Lojistas de Shopping (Alshop) obtidos com exclusividade pelo Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. A entidade calcula que o fluxo de pessoas e a quantidade de vendas foi superior às do ano passado, mas o consumidor estava menos disposto a gastar: o tíquete médio nas lojas teve uma queda de 10%.

Nos shoppings populares, com concentração maior de classes C e um pouco de B, o tíquete médio ficou entre R$ 75 e R$ 90. Já nos shoppings com maior concentração de classes A e B, a média do gasto ficou em torno de R$ 170 e R$ 200.

Para o diretor institucional da Alshop, Luís Augusto Ildefonso da Silva, a queda no faturamento se dá pela menor predisposição do consumidor em fazer dívidas, especialmente em carnês e cartões de crédito.

A pesquisa aponta que os segmentos de maior destaque em vendas foram os de roupas, calçados, acessórios, perfumes, cosméticos, chocolates e o consumo nos restaurantes.

Prevaleceu ainda o pagamento à vista - em dinheiro ou cartão de débito. Equipamentos eletrônicos como os celulares, que já tiveram importante participação na data, perderam espaço este ano.