Silvio Santos entrega rivalidade entre as filhas: - A Rebeca diz que é melhor que a Patrícia

13/05/2019 | 13:09



Silvio Santos fez altas revelações em seu programa no último domingo, dia 12! O apresentador contou no Programa Silvio Santos que suas filhas, Rebeca, Patrícia e Silvia Abravanel, ficam brigando em casa para saber qual delas é a melhor. Vale lembrar que as três possuem trabalhos no SBT: Rebeca comanda o Roda a Roda, Silvia apresenta o Bom Dia e Companhia e Patrícia, por enquanto, está de licença-maternidade após o nascimento de seu terceiro filho, Senor - mas também é presença garantida nas atrações da emissora.

- Seu diretor, tem que falar com o diretor do SBT que estou tendo confusão na minha casa. A Rebeca diz que é melhor que a Patrícia e a Silvinha. A Silvinha diz que é melhor que elas, Patrícia diz que é melhor que a Silvinha e a Rebeca. A gente não janta mais direito, é uma confusão, desabafou Silvio.

Depois, o Dono do Baú brincou que deveria demitir alguma delas.

- Tem que mandar duas embora. Quem você vai mandar?, questionou o apresentador ao diretor do programa, Fabiano Wicher.

- Eu?, rebateu Fabiano.

- Uma está de licença. Quem você vai mandar embora?, insistiu Silvio.

- Sério, Silvio?, perguntou o diretor.

- Claro, estou dando risada, por acaso?, respondeu, fazendo todo o auditório rir.

- Rebeca ganhou o Troféu Imprensa de Revelação, o que ela tem? Trouxe sarna para me coçar. Agora fica a Patrícia dizendo Sou melhor que a Rebeca, a Rebeca Sou melhor que a Patrícia. A Silvinha fica na dela. Eu não sei, não me meto. De vez em quando o Tiago Abravanel liga Por que eu não entrei no Troféu Imprensa? Sei lá porque não entrou, vai se ferrar, concluiu o patrão.

Demais, né?