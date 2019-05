Presidente da Caoa condiciona novos investimentos no País à aprovação da reforma

13/05/2019 | 12:58



O presidente da Caoa Chery, Carlos Alberto de Oliveira Andrade, reafirmou nesta segunda-feira, 13, o desejo da empresa em adquirir a fábrica da Ford no ABC Paulista, mas condicionou o aumento de investimentos do grupo no País à aprovação da reforma da Previdência. Após reunião com o ministro da Economia, Paulo Guedes, o empresário disse não esperar nenhum tipo de ajuda ou incentivo do governo federal e garantiu que a Caoa não fechará sua fábrica em Anápolis, Goiás, apesar do provável aumento de impostos pelo governo estadual.

"Continuamos negociando a compra da fábrica da Ford em São Paulo. Existe grande possibilidade disso isso acontecer e a Ford voltar a funcionar absorvendo todos os funcionários que lá estão. Mas isso depende da negociação com os sócios chineses, com o sindicato dos trabalhadores e com os fornecedores da fábrica", disse Andrade. "Só queremos que o governo resolva a Previdência e a crise fiscal para voltarmos a investir", completou.

Perguntado pelos jornalistas sobre o possível aumento do ICMS em Goiás devido à crise financeira do Estado, Andrade considerou que o governador, Ronaldo Caiado, precisa mesmo tomar todas as medidas necessárias para equalizar as finanças estaduais.

"Não consideramos deixar Goiás. A fábrica em Anápolis é sólida e tem um investimento monstruoso. O governador Caiado é um homem íntegro e com certeza encontraremos uma solução", respondeu o empresário, lembrando que a Caoa Chery há pouco começou a fabricar dois novos modelos de veículos na planta goiana.

O presidente da montadora ratificou as intenções do grupo em continuar expandindo os investimentos no Brasil e disse não estar preocupado com a intenção do governo federal em reduzir desonerações e benefícios tributários para a indústria. "O empresário que estiver pensando que vai receber ajuda do governo está perdendo tempo. Nunca recebemos benefícios do BNDES e de nenhum governo. O nosso investimento continuará crescendo independentemente do governo", concluiu.

Originalmente, a visita do empresário ao ministro Guedes seria feita com a presença do governador de São Paulo, João Doria, e o secretário de Fazenda do Estado, o ex-ministro Henrique Meirelles. Mas Doria está em um compromisso nesta segunda-feira em Nova York, nos Estados Unidos.