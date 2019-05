Gisele Bündchen se encanta com clique de Ivete Sangalo ao lado dos filhos: Aproveita, sua linda

13/05/2019 | 12:09



Ivete Sangalo comemorou o Dia das Mães de uma maneira muito fofa! Em suas redes sociais, a cantora compartilhou no último domingo, dia 12, uma foto ao lado dos filhos: Marcelo, de nove anos de idade, e as gêmeas Helena e Marina, de um ano de vida.

Eu não poderia ser mais feliz! Ser mãe é tão bom, tão especial. Aprendo tanto com meus filhos, e agradeço a Deus todos os dias por esses tesouros que ele me deu. A todas as mamães do mundo inteiro o meu amor e respeito por tudo que são e representam em nossas vidas, completou Ivete.

A publicação de Ivete fez tanto sucesso que chamou a atenção até de Gisele Bündchen, que comentou:

Não há nada mais especial neste mundo do que esse amor! Aproveita, sua linda.

Vale dizer que, horas antes, a modelo fez uma homenagem aos filhos Benjamin, de nove anos de idade, e Vivian, de seis anos de idade.

Meus filhos expandiram meu coração de muitas maneiras. Eles deram à minha vida um novo significado. Através deles, eu pude sentir o amor mais profundo e puro. Todos os dias eu aprendo muito com eles e eles me inspiram a ser o melhor que eu posso ser. Eles são os meus presentes mais preciosos! Sou grata por eles terem me escolhido como mãe. Feliz Dia das Mães para todas as mães! Sei que às vezes podemos ser muito duras conosco, mas tudo o que podemos fazer é o nosso melhor. Enviando muito amor para todas vocês super mães! Aproveitem seu dia especial!, declarou a modelo.