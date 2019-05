Ao lado da mãe, Luiza Possi dá detalhes da reta final da gestação e diz que o bebê se mexe muito: - Dança o bichinho

13/05/2019 | 12:09



O Dia das mães de Luiza Possi e Zizi Possi foi para lá de especial! Elas foram convidadas para participarem do programa Fantástico, que foi ao ar no último domingo, dia 12, e lá, falaram sobre a gravidez de Luiza, que está em seu sétimo mês de gestação!

A nova mamãe começou entregando que Lucca se mexe muito e também revelou que ele interage bastante com ela:

- Dança o bichinho. Dança. Às vezes a gente está no estúdio, daí faz um som e aí eu pergunto: Esta nota ou essa? Daí quando toca, ele mexe. Essa. Ele gostou dessa.

Já Zizi confessou à apresentadora Poliana Abritta que está babando muito pelo seu primeiro netinho:

- É muito legal. Sem contar a viagem que é olhar para a minha filha e ver que ela cresceu; que é uma mulher e que está esperando um filho.

Falando nas expectativas da nova vovó do pedaço, foi exibido um vídeo para lá de fofo dela, que mostra o quão animada está para a chegada de seu netinho! Nele, podemos ver que, enquanto ela estava nos camarins do estúdio, foi flagrada por Poliana terminando de bordar um casulo para o bebê! A peça é uma espécie de roupinha usada para vestir o recém-nascido.

E, além de estarem partilhando deste momento especial que é a chegada do primeiro filho de Luiza, as duas também não deixaram de comentar outra novidade: elas estão em turnê juntas! Sobre as apresentações, Luiza comentou que isso é algo inédito:

- A gente sempre foi muito ligada como mãe e filha, mas não trabalhando porque, por ser filha de uma cantora como a minha mãe, eu tive que seguir um caminho muito meu, com erros e acertos, mas diferente.

Para encerrar a participação no programa, as duas celebraram a maternidade em um dueto emocionante da música Fogão de Lenha!