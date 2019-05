Mãe de Ludmilla fala em desespero e cantora acalma fãs após problemas na coluna: - Não foi nada muito grave

13/05/2019 | 12:09



Ludmilla levou um susto e tanto no último sábado, dia 11, ao sentir fortes dores na coluna e, como consequência disso, ela não conseguia sentir nada da cintura para baixo. Além de ter que cancelar duas apresentações que faria, a cantora foi levada a um hospital de São Paulo, mas agora já garantiu que está tudo bem. Por meio de seu Stories, ela se pronunciou e revelou qual foi a causa das dores que sentiu:

- Bom dia, galera! Tô aqui passando só para tranquilizar vocês, para dar notícias. O que eu tive foram três hérnias de disco e aí eu não conseguia andar, não conseguia sentar, não conseguia fazer nada, estava muito mal. Fui para o hospital, graças a Deus já estou conseguindo ficar em pé. Agora eu vou ficar fazendo fisioterapia, mas já já eu estou de boa e quebrando tudo com vocês aqui. Queria agradecer a todas as mensagens e a todas as orações, a todas as energias positivas. Continuem mandando porque é sempre muito bom. Não foi nada muito grave, não.

No último domingo, dia 12, ela foi transferida do hospital que estava para outro no Rio de Janeiro. A própria mãe de Lud, Silvana Oliveira, postou um vídeo para acalmar os fãs, apesar de ter informado que a filha ainda estava sentindo muitas dores:

- Gente, bom dia. Eu tô aqui para desejar um feliz Dia das Mães para todas as mamães e para agradecer todas as orações, todas as mensagens positivas que estão chegando aqui para mim. A Lud ainda tá com dor, mas vai ficar bem. Estamos voltando de São Paulo e indo para o Rio [de Janeiro] para poder ir em um hospital melhor, porque onde ela tá não tem recurso, está em uma cidade pequena, que não tem recurso, mas ela já está vindo para o Rio para ir para um hospital maior para poder verificar direitinho, ver o que está acontecendo na coluna.

Por fim, ela diz:

- Já conversei com ela mais cedo e ela realmente estava com bastante dor, mas vai tudo ficar bem. Muito obrigada pelo carinho de vocês e não podemos perder a fé. Mesmo em um momento de desespero.

Para não deixar a data passar em branco, a própria Lud usou o Instagram para homenagear a mãe e a avó, Vilma Salles:

Sempre juntas, não importa o que aconteça. Feliz dia das mães, amo vocês.

A mesma imagem foi postada pela mãe, que disse:

Nunca questione as vontades de Deus... hoje Dia das Mães eu passei o dia inteiro dentro de um hospital, chorei, sorri e não murmurei porque Deus é maravilhoso. Para a honra e glória do senhor minha filha está de pé e ainda hoje está indo pra casa. O melhor presente do Dia das Mães eu estou tendo, muito obrigada a todas palavras de carinho a todas energias boas!!

Por ter tido esse problema de saúde, Ludmilla não pode participar do Show dos Famosos, quadro de competição de dança que passa ao vivo no Domingão do Faustão, programa da TV Globo. Lamentando sua ausência, a cantora fez Stories mostrando que estava assistindo a atração de seu quarto do hospital e desejou boa sorte aos participantes:

- Ai, que tristeza que eu tenho que ver o Show dos Famosos daqui. Mas tô torcendo por todo mundo. Arrasem!