Com 3 baixas, Corinthians inicia preparação para pegar Flamengo na Copa do Brasil

13/05/2019 | 11:52



O elenco do Corinthians se reapresentou nesta segunda-feira com três baixas no treinamento no CT Joaquim Grava, em São Paulo: o lateral-esquerdo Danilo Avelar e os meia atacantes Mateus Vital e Pedrinho. Foi o primeiro trabalho de olho no duelo em casa contra o Flamengo, nesta quarta, às 21h30, na Arena Corinthians, pela rodada de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

Os dois primeiros não preocupam para a partida e ficaram de fora para fazer trabalho regenerativo por causa de desgaste muscular. Pedrinho, no entanto, é dúvida. O jogador foi cortado de última hora do empate sem gols contra o Grêmio, no último sábado, pelo Campeonato Brasileiro, por causa de uma contratura muscular nas costas.

O técnico Fábio Carille comandou um treino coletivo entre os reservas e também trabalhou posicionamento tático da defesa e do ataque. O meia Regis, que estreou no último sábado, recebeu atendimento no gramado após reclamar de dores na perna esquerda e deixou a atividade mais cedo.

O centroavante Gustavo continuou treinando à parte. Ele ficou em um outro campo trabalhando finalização. O jogador se recupera de um edema na coxa direita e está descartado do jogo contra o Flamengo.

Carille deverá definir a equipe no treino desta terça-feira. A tendência é que faça modificações em relação ao time que jogou contra o Grêmio. Junior Urso deve ficar com a vaga de Ramiro e Vagner Love pode ganhar o lugar do argentino Mauro Boselli, que teve atuação discreta no sábado.

Um provável Corinthians para a partida terá: Cássio; Fagner, Manoel, Henrique e Danilo Avelar; Ralf, Ramiro (Júnior Urso) e Sornoza; Matheus Vital, Vagner Love (Boselli) e Clayson.