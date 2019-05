Filho de Michael Jackson se forma em curso de Administração de Empresas

13/05/2019 | 11:29



Aos 22 anos de idade, o filho mais velho de Michael Jackson se formou no curso de Administração de Empresas da escola de negócios de Loyola Marymount University, com foco em empreendedorismo.

Prince Jackson usou o perfil oficial dele no Instagram para comemorar a conquista ao lado da avó, Katherine Jackson. "Gostaria de poder agradecer a todos que me ajudaram a chegar ao fim, mas infelizmente não estão aqui. Mas o maior agradecimento vai para TJ Jackson e seus irmãos Taryl e Taj, que continuaram me incentivando a me formar e terminar meu curso quando eu queria sair", escreveu na legenda da foto.

TJ é um dos irmãos de Michael Jackson. Além de Prince, o astro do pop teve mais dois filhos: Paris Jackson e Prince Michael Jackson II. "Eu te amo, Prince. Palavras não conseguem expressar. Nós sempre vamos te apoiar. Sempre", escreveu TJ Jackson no Instagram.

Prince está orgulhoso com o diploma: "Acredito que é uma prova de minha dedicação e disciplina. Sou grato pela educação de uma pessoa toda e pela implementação dos valores dos jesuítas, porque acredito que inspiram graduados como eu a continuarem mudando o mundo para melhor", declarou.