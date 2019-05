Graciele Lacerda manda suposta indireta: Cada lado tem suas razões

13/05/2019 | 11:09



Zilu Godoi resolveu abrir o jogo sobre seu relacionamento com Zezé Di Camargo no último domingo, dia 12, durante uma matéria especial no programa Hora do Faro, da Record TV! Ela, que aceitou ser entrevistada, recebeu uma homenagem pelo Dia das Mães, e surpreendeu com detalhes a respeito do casamento, que durou mais de 30 anos, além de falar sobre a família e polêmica separação.

- Eu sempre soube que o Zezé dava as escapulidas dele. E eu sempre deixei de lado pela família, pelos filhos, eu queria construir minha família. Meu amor maior era minha família.

Segundo Zilu, o ex era muito presente, um marido e pai bom, caseiro e, por isso, conta que não imaginava que existia outra pessoa na vida dele. Posteriormente, ela revela que teve a confirmação de que ele estava tendo um caso com outra mulher por meio de um amigo e que decidiu levar o casamento apenas pela família, ainda que isso prejudicasse sua saúde mental.

- Quando surgiu essa pessoa que está com ele hoje, eu tentei por três anos salvar meu casamento pelos meus filhos. Eu sempre quis que eles enxergassem o pai como herói. [...] Eu fui internada três vezes, tive uma depressão profunda, pensei em tirar a própria vida. Eu morri por dois anos.

A pessoa citada, no caso, é Graciele Lacerda, que está noiva do sertanejo. As falas de Zilu, é claro, repercutiram muito na web e chegaram até a atual de Zezé, que parece não ter curtido muito o desabafo. Em seu Instagram Stories, ela se pronunciou por meio de uma suposta indireta:

Cada lado tem suas razões.

Até o momento, Zezé se manteve em silêncio e Zilu não comentou a postagem de Graciele. Tenso, né?